Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:38

Iara Ferreira, musa do OnlyFans, plataforma de assinatura de conteúdo adulto, analisou o perfil de Anitta no site. Segundo a modelo, a cantora precisa de umas aulinhas com ela.

A musa diz faturar cerca de R$ 100 mil por mês com a venda de fotos e vídeos picantes no site. Ao assinar o perfil de Anitta, Iara disse ter se decepcionado. "Não mostra praticamente nada, quase tudo tem censura. Ela precisa fazer aulas comigo, precisa aprender. Vou ensinar a Anitta a ousar de verdade. Se é para entrar no OnlyFans, que seja com um conteúdo mais hot. Tem que se jogar", brincou.

Apesar da decepção, Iara analisa a entrada da cantora no site como positiva. "Tirou um pouco aquele preconceito que existia. Muita gente olhava torto quando eu falava que vendia nudes no OnlyFans, hoje estão encarando com mais naturalidade", disse.

"Elas pensam: se a Anitta entrou, está tudo certo, está liberado. A visão das pessoas mudou bastante com a entrada dela. Anitta é um fenômeno que dita tendências, essa é a verdade", completou.