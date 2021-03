Tatá Werneck Reprodução

Por iG

Publicado 04/03/2021 14:44 | Atualizado 04/03/2021 14:44

Hoje é quinta-feira, dia de #TBT. No Instagram, Tatá Werneck compartilhou o momento em que Clara Maria escolheu o próprio nome. Com um vídeo do ultrassom, a apresentadora chama a filha por diversos nomes, mas, somente quando escuta "Clara", ela se mexe.



"A prova de que a Clara Maria deusa escolheu o próprio nome", escreveu na legenda.