Em primeira foto desde que deixou a TV, José Mayer surge de cabelos brancos

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:48 | Atualizado 04/03/2021 15:02

Rio - Afastado da televisão e da mídia desde que encerrou seu contrato com a Globo, em 2019, José Mayer voltou às redes sociais na última terça-feira. "Foto tirada hoje, dia 2 de março", escreveu o ator na legenda de uma foto em que aparece de cabelos brancos, em meio a natureza. Desde que se afastou da mídia, a conta de José Mayer no Instagram, mantida pela assessoria do ator, publicava apenas imagens antigas, relembrando seus trabalhos na televisão.

José Mayer se envolveu em um caso de assédio em abril de 2017. A figurinista Suellen Tonani, de 28 anos, relatou episódios em que foi vítima de um comportamento inadequado do ator. Segundo Suellen, José Mayer chegou a colocar a mão na genitália dela. O ator admitiu ter passado dos limites em carta aberta.

"Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço", disse José Mayer na ocasião.

A Rede Globo decidiu "suspender o ator de produções futuras dos Estúdios Globo por tempo indeterminado" após apurar a denúncia. Em janeiro de 2019, a decisão final foi de rescindir o contrato com o artista, que tinha 35 anos de casa.