Lamutes lança clipe com participação especial de Polliana Aleixo Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:12

Rio - A banda Lamutes está lançando seu mais novo clipe, "Onde Anda Você", que conta com a participação especial da atriz Polliana Aleixo. A música é um reggae romântico/good vibes que retrata uma situação que provavelmente todo mundo já viveu em algum momento da vida: a difícil decisão de terminar um relacionamento, que tomou um caminho totalmente oposto do desejado.

O compositor e vocalista Tito (Bruno Conti), explica que a inspiração para a letra veio de uma conversa que ele teve consigo mesmo, enquanto passava por uma situação semelhante, retratando parte desse dilema nos versos: "um conjunto de ações precipitadas me levou ao inverso dessa jornada | onde eu fujo de você mesmo sabendo que eu preciso te encontrar". Mas Tito ressalta: "Queremos que as pessoas sintam uma sensação de leveza e liberdade quando ouvirem a música, pois é isso o que sentimos quando tomamos a escolha certa em momentos como esse".

Publicidade

Como o humor é praticamente uma marca registrada dos Lamutes, o clipe não poderia ser menos cômico: "Retratamos de uma forma bem exagerada e engraçada, situações ruins que normalmente ocorrem nos relacionamentos", explica o guitarrista Lebo (Felipe Leborato). A atriz Polliana Aleixo, que também é fã da banda, comenta sobre sua experiência durante o processo de gravação: "eu sabia que seria divertido, mas foi bem mais divertido do que eu imaginava! Fiquei muito lisonjeada com o convite, até porque acompanhei todo o processo de criação da música e foi incrível ver todas as etapas e fazer parte dela".



Além de serem os responsáveis por toda a produção e gravação das músicas, criação de conteúdo para mídias sociais e vídeos de divulgação, os Lamutes também são reconhecidos por criar conexões com arte, moda e comportamento. Desde o início, a banda produz camisetas com estampas exclusivas e lançam coleções com uma curadoria própria, que transita por todas as etapas de produção, desde a criação até a entrega final aos clientes. Em seus shows, os Lamutes também buscam convidar artistas de diferentes segmentos, criando um ambiente não só de música, mas de todo tipo de manifestação de arte possível.



Para este ano, os Lamutes planejam lançar cerca de mais quatro singles, que serão compilados no que virá a ser o segundo EP da banda.