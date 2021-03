Por O Dia

Rio - Kim Kardashian resolveu compartilhar um desabafo com os seguidores. A empresária relembrou o tempo que estava grávida da primeira filha, North West, em 2013, após assistir ao documentário que aborda a vida de Britney Spears e falar sobre como seu peso era tratado pela mídia.



"Isso me fez ter muita empatia por ela. O jeito que a mídia teve um papel imenso na vida dela pode ser muito traumático e destruir até a mais forte das pessoas. Não importa o quanto seja pública a vida de uma pessoa, ninguém merece ser tratado com tanta crueldade e julgamentos", escreveu.

"Quando estava grávida de North, eu sofria de pré-eclâmpsia, que me fazia inchar de forma descontrolada. Eu ganhei 28 quilos e dei à luz quase seis semanas antes do previsto", contou.A empresária disse que costumava chorar com frequência. "Principalmente por conta das pressões de ser o tempo todo comparada com o que a sociedade considera ser uma grávida saudável - e também ser comparada com uma baleia pela mídia", explicou.Kim também falou que na época duvidou da possibilidade de seu corpo voltar a ser igual ao que era antes da gestação. "Eu era humilhada semanalmente com capas que me deixavam tão insegura que eu não consegui sair de casa durante meses. Aquilo realmente me quebrou", completou.