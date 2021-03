Rainer Cadete Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 15:46

O ator Rainer Cadete usou sua conta no Instagram, neste domingo, para compartilhar com seus seguidores uma novidade: que emagreceu 10kg, em apenas dois meses. Ele, que brilhou em novelas como "A Dona do Pedaço" e "Verdades Secretas", exibiu o corpão sarado, arrancando suspiros dos internautas. Galã, né?



"No dia 1° de Janeiro eu abracei o proposito de levar uma vida mais saudável, cuidando da minha alimentação e praticando exercícios diariamente. Com a ajuda de uma equipe fantástica, em pouco mais de dois meses eu perdi 10kg e ganhei disposição, energia e mais saúde", explicou na legenda.