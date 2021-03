Sabrina Sato e Cauã Reymond Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 17:12 | Atualizado 07/03/2021 17:12

Já imaginou? Sabrina Sato revelou que já recusou convite para fazer par romântico com ninguém menos do que Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini na novela da Globo "Da Cor do Pecado", em 2004. Acredite se quiser. "Eu já estava no 'Pânico' e tinha certeza ia dar certo. Beijo eu queria dar, mas não queria fazer a novela por causa do 'Pânico'", contou durante participação em um quadro na "Hora do Faro".



No final das contas, a personagem Tina, que Sato foi convidada para fazer, foi feita por Karina Bacchi na ocasião. Sabrina falou ainda que tem planos de se casar com Duda Nagle em 2022.

"Mesmo com essa vida corrida, sou muito família. Tenho o sonho de casar com o Duda, sou romântica, de querer entrar com um vestido na igreja. Esse período agora, tirou um pouco isso, como vou fazer uma festa?", disse.

A apresentadora contou ainda que não pretende fazer uma festa de arromba. "Antes queria fazer uma coisa gigantesca, hoje em dia, entendi que o mais simples é melhor". Sato aproveitou a entrevista para anunciar que Rodrigo Faro será seu padrinho de casamento. Ela ainda aproveitou a ocasião para anunciar que o apresentador Rodrigo Faro será padrinho da união. Sabrina e Duda já são pais de Zoe.