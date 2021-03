Show de Beyoncé no Coachella Divulgação

Publicado 08/03/2021 14:59 | Atualizado 08/03/2021 15:17

Rio - Beyoncé produziu um clipe emocionante em homenagem a Lyric "Yhung" Chanel, influencer que morreu aos 13 anos de câncer cerebral. A cantora ficou próxima de Lyric em setembro de 2020, quando a adolescente compartilhou um vídeo dublando Beyoncé. A morte de Lyric foi noticiada pela imprensa norte-americana na última sexta-feira, dia 5 de março.



Na noite de sábado, Beyoncé compartilhou em seu canal no YouTube um vídeo em homenagem à jovem. No vídeo, fotos de Lyric eram exibidas junto com músicas de Beyoncé. Na canção "Love On Top", a cantora ainda substituiu um trecho com a palavra "Baby" para o nome de Lyric.