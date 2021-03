Príncipe Harry disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber Reprodução/YouTube

08/03/2021

Rio - Após a entrevista polêmica de Meghan Markle e Harry para Oprah Winfrey, o Partido Trabalhista pediu para que as acusações de racismo de Meghan sejam investigadas. Segundo a atriz, um integrante da família real questionou o quão "escura" seria a cor do primeiro filho do casal, Archie, de 1 ano.



Keir Starmer, líder do partido, disse que as questões raciais e de saúde mental em que a atriz passou precisam ser levadas a sério. De acordo com o jornal "The Independent", o partido solicitou que o Palácio de Buckingham investigue o caso com cuidado.