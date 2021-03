Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:43 | Atualizado 08/03/2021 18:45

Rio - Jessica Sutta, integrante da banda Pussycat Dolls, anunciou que está grávida. Em entrevista ao "Entertainment Tonight", a cantora disse que o sonho de ser mãe é antigo e que o bebê deve nascer em maio.



"Tem sido um ano emocionante para mim até agora. Tenho algumas notícias malucas para compartilhar. Estou tendo um bebê. Deve nascer em maio", revelou.



"Eu sempre quis ser mãe. Eu juro, vou ficar tão emotiva por finalmente poder dizer isso... Tem sido tão emocionante e esse é um sonho que se tornou realidade", completou.

Sutta terá o bebê com o músico Mikey Marquart, com quem é casada desde setembro de 2019. O bebê está sendo apelidado de MJ, porque até o momento os pais não escolheram um nome. "Ele parece um MJ para mim, mas ele poderia ser um Mikey, um Jesse, um Zion; ou talvez ele inventará seu próprio nome quando ficar mais velho. O que ele quiser. É a vida dele. Eu simplesmente terei o prazer de ser sua mãe e vou deixá-lo viver e ser exatamente quem ele quer ser", explicou.Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo em que mostra o barrigão. Na legenda, Sutta garantiu que vai retornar às apresentações com o grupo futuramente. "Este é um momento tão emocionante da minha vida e estou muito feliz em compartilhá-lo com todos vocês. Para todas as pessoas pensando que a turnê não vai acontecer e que estão espalhando negatividade sobre um dos eventos mais bonitos da vida para mim, isso simplesmente não é verdade", disse. "O show continuará assim que esta pandemia global melhorar e que for seguro fazê-lo", completou.Por fim, ela adicionou: "Eu pretendo voltar 100%. Mas se eu não puder participar por algum motivo, as meninas podem continuar sem mim até eu poder".