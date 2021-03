Por O Dia

Publicado 08/03/2021 19:22 | Atualizado 08/03/2021 19:31

Rio - Arthur e Carla Diaz estão em um clima tenso no "BBB21". Nesta segunda-feira, após a formação do Paredão, Projota resolveu aconselhar o amigo a conversar com a atriz e tentar resolver a situação.



"Tenta tirar um pouco dessa armadura, se despir um pouco desse sentimento ruim", disse o rapper. "Esse paredão é só você olhar, ele está configurado igual aos outros",explicou.

Arthur, que está no Paredão falso com Carla, João e Caio, teme que seja o próximo eliminado. "Por isso mesmo você devia conversar com ela, você está me falando de jogo, eu estou te dizendo para falar com ela. Isso vai te prejudicar no jogo", argumentou Projota."Não foge do seu BO, é o seu BO, tá ligado? É uma responsa sua, saca? Voces construíram essa parada", completou o músico. "Ontem eu falei duas vezes, mano", respondeu Arthur.Depois, Projota tentou incentivar o instrutor de crossfit mais uma vez. "Vai falar com ela, é o meu conselho para você. [...] Já perdi amizade assim, mano. A gente vive num lugar onde tudo acontece muito rápido. Independentemente de qualquer coisa, ter uma conversa franca, botando o jogo de lado, esse é o meu conselho para você, de brother, como alguém que está olhando isso e vendo que isso precisa acontecer. Tira a armadura", disse.Arthur reconheceu o problema, mas rebateu: "Estou sendo um monstro aqui tem três semanas, estou de saco cheio disso".Por fim, o rapper argumentou que estava se referindo ao relacionamento entre Arthur e Carla e questionou: "Nesse momento eu estou falando de você e da mina que você está ficando, por que que quando eu falo você fala de paredão e das pessoas?".