Zezé Motta canta Caetano Veloso em show no Rio Divulgação

Por iG

Publicado 08/03/2021 20:26

A atriz Zezé Motta falou sobre as dificuldades de seguir uma carreira artística, especialmente para pessoas negras. "Ser artista é difícil para todo mundo, mas para o negro é ainda mais", afirmou em uma entrevista a Alberto Pereira Jr.



A conversa completa vai ao ar na terça-feira, às 22h30 na RedeTV. Na entrevista, a atriz falou sobre a crise trazida pela pandemia da covid-1e afirmou que pode ajudar na percepção de problemas da nossa sociedade, como racismo, homofobia e desigualdade social. "Estamos vivendo um momento tão delicado no mundo que acho que vai mexer com a postura de muita gente porque, de repente, estamos todos no mesmo barco", declarou Zezé.



A artista também falou sobre uma das principais personagens de sua carreira, Xica da Silva, e projetou como ela agiria no cenário atual.



"Xica era tão ousada que acho que ela entraria para a política de alguma maneira para mudar tudo. Ela faria parte do movimento negro contra discriminação racial, teria um discurso contra desigualdade e acho que, sim, ousaria entrar para a política, coisa que não quero pra mim", disse.