Por O Dia

Publicado 09/03/2021 17:22 | Atualizado 09/03/2021 17:23

Rio - Tiago Leifert fez uma publicação nas redes sociais para esclarecer a declaração de Projota sobre ter escutado "marteladas" , cogitando a possibilidade do Paredão que ocorre nesta terça-feira ser falso. O apresentador do "BBB21" desmentiu a situação e disse que o quarto secreto para onde o participante mais votado vai é distante da casa."Pessoal, o quarto já está pronto há muitos dias. Não tem nenhuma obra sendo feita. Fora isso, ele é tão longe, mas tão longe da casa que se usarem uma britadeira no quarto eles não vão escutar", explicou Leifert.