Whindersson Nunes Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:09 | Atualizado 09/03/2021 19:11

Recentemente, Whindersson divulgou o primeiro episódio de sua série, a "A Pior Série de Todos os Tempos". No Instagram, o youtuber rebateu alguns comentários negativos que recebeu pela produção. Houve gente que disse não ter entendido a história e outras pessoas que confessaram não achar graça do conteúdo.

"Se pode tentar entender. Se você entender, significa que você é muito inteligente porque essa série não é para qualqer um. Para quem não pegou o que é a idiotice, no final são vocês que decidem o que vai acontecer com a série ruim, se vai continuar ou parar, mas vocês não querem entrar na brincadeira", explicou.



Publicidade

Além disso, Whindersson mandou um recado para as pessoas que disseram não encontrar graça na série. "Vi uns comentários dizendo 'faltou o principal: a graça'. Vocês assistem a coisa bem pior, bem pior. Não é porque foi a gente que fez, a gente fez com carinho. Pode não ser a melhor coisa do mundo, ninguém pode ter entendido nada, mas é um besteirol bem feitinho pra você curtir", disse.