Miss Bumbum MG, Lunna Leblanc disputa novo reality da RedeTV: 'muita intriga e falsidade'

Rio - A Miss Bumbum Minas Gerais 2021 Lunna Leblanc posou para um ensaio sensual na praia e falou sobre sua participação no reality show "A Bela do Verão", apresentado por João Kleber na RedeTV!. "Teve baixaria sim, inclusive envolvendo meu nome logo no início do reality. A casa ficou claramente dividida em dois grupos. E, claro, a rivalidade falou mais alto. Chegaram a jogar as minhas malas na piscina e debocharam na minha cara. Tudo isso para mim é apelação, é baixaria. Levei numa boa, mas com o tempo cheguei no limite e pensei em desistir de tudo. Muita intriga e falsidade", disse.

"Para Lunna, lidar com as ‘panelinhas’ e com as fofocas do dia a dia foram os grandes desafios do reality. Mas ela conta que fez algumas boas amigas durante o confinamento, mantendo inclusive contato fora da mansão. Também superou alguns medos para se dar bem nas provas, incluindo uma em alto mar.



“Foram semanas bem intensas. Ali no reality vivi um turbilhão de sentimentos e emoções. Durante o confinamento vemos o melhor e o pior de cada menina, de cada uma, é uma experiência e tanto. Sobrevivi a fofocas e muitos comentários maldosos. Espero que no Miss Bumbum não aconteça isso, gosto de viver em harmonia, sem confusão e intrigas”, afirmou.

As cenas envolvendo Lunna vão ao ar no próximo domingo no programa João Kléber Show, em mais um episódio do reality ‘Bela do Verão’. A atração começa às 23h na RedeTV!. “Tenho certeza que vendo as cenas na TV, as pessoas vão ficar do meu lado. Estou ansiosa por esse momento”, completou.

