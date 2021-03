Aline Riscado e Carol Portaluppi treinam futevôlei juntas

Rio - Aline Riscado e Carol Portaluppi aproveitaram a tarde de quarta-feira para jogar futevôlei. As duas beldades treinaram na mesma escolinha do esporte, na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Nesta quarta, Aline também foi vista andando de moto ao lado do ex-namorado, o ator Felipe Roque. Os dois namoraram de abril de 2016 até outubro de 2018 e continuaram bons amigos após o fim do relacionamento.

