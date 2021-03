Mari Palma e Luiz Palma Reprodução

Por iG

Publicado 13/03/2021 21:02 | Atualizado 13/03/2021 21:03

Morreu neste sábado, 13, Luiz Palma, pai da jornalista Mari Palma. No Instagram, a apresentadora da CNN contou que o pai foi diagnosticado com câncer há dois meses.

No Instagram, Mari publicou um texto emocionante em homenagem ao pai. "Há pouco mais de 2 meses, a gente descobriu que meu pai tava com um cancer ja avancado e logo comecou a tratar. um processo muito doloroso e dificil que ele lidou com a leveza de sempre. mas hoje, depois de uma semana de UTI, ele precisou descansar. foi rapido, sem dor, sem sofrimento. meu melhor amigo, minha referencia, o amor da minha vida nao ta mais aqui, mas meu coracao ta em paz por tudo que eu vivi e aprendi com ele. obrigada a todos vcs que sempre mandaram amor pro meu pai. ele ta sentindo tudo isso la de cima, agora vendo a gente com os olhos renovados", começou a jornalista. No Instagram, Mari publicou um texto emocionante em homenagem ao pai. "Há pouco mais de 2 meses, a gente descobriu que meu pai tava com um cancer ja avancado e logo comecou a tratar. um processo muito doloroso e dificil que ele lidou com a leveza de sempre. mas hoje, depois de uma semana de UTI, ele precisou descansar. foi rapido, sem dor, sem sofrimento. meu melhor amigo, minha referencia, o amor da minha vida nao ta mais aqui, mas meu coracao ta em paz por tudo que eu vivi e aprendi com ele. obrigada a todos vcs que sempre mandaram amor pro meu pai. ele ta sentindo tudo isso la de cima, agora vendo a gente com os olhos renovados", começou a jornalista.

"Pai, como eu falei no teu ouvido: pode descansar. eu vou ficar bem aqui, com o teu radinho de pilha. vc continua vivo em cada pedacinho de mim. vc ta em todo lugar que eu vou, em tudo que eu faco. e eu te amo do jeito mais bonito que uma filha pode amar um pai. obrigada por tudo. seguimos juntos, meu amor, sempre de maos dadas por toda a eternidade", finalizou Mari.