Por O Dia

Publicado 22/03/2021 14:41 | Atualizado 22/03/2021 14:53

Rio - Um cartão colecionável autografado por Jay-Z bateu recorde ao ser vendido por US$ 105.780, cerca de R$ 576 mil. De acordo com o portal "Daily Mail", o valor da venda estabelece um novo parâmetro para um cartão não-esportivo. A notícia da venda aconteceu através do Instagram "SlabStox".



A Goldin Auctions, empresa responsável pela venda, confirmou o caso e disse que trata-se de "um recorde histórico para qualquer cartão não-esportivo/TCG". "Misturando-o com este autógrafo Jay-Z One of One Superfractor... Hova! Lote 243, lance atual: US$ 2.200", publicou a empresa na última sexta-feira, dando início a venda com um lance mínimo de US$ 500. A quantia chegou ao valor de US$ 105.780 após 49 lances.