Publicado 22/03/2021 17:00

Rio - O cantor Israel, da dupla com Rodolffo, saiu em defesa do participante do "BBB21" após o sertanejo ser indicado ao Paredão por Gil. Nas redes sociais, o músico tentou justificar uma fala de Rodolffo para Fiuk.



“O compadre está no paredão, infelizmente nem todas as pessoas são verdadeiras, são honestas com seus sentimentos, mas é isso”, começou. “Vamos torcer muito para o compadre, vamos rezar muito para ele abrir os olhos e fazer o melhor jogo possível que ele está fazendo, está sendo honesto, está sendo verdadeiro”, continuou.