Denise Dias Pupin e Deleu

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 19:04

Rio - A modelo Denise Dias revelou que por conta do uso de anabolizantes acabou desenvolvendo miomas no útero. Depois do diagnóstico, Denise resolveu cuidar do corpo e apostou em uma dieta balanceada com reforços nos treinos.



"Há cerca de sete anos, cheguei a usar anabolizantes durante uns dois meses e tive uma péssima experiência. Minha médica relacionou o uso ao aparecimento de miomas no meu útero", contou.