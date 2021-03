Maria Cibele encena a peça 'Confissões' nesta terça-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:17 | Atualizado 23/03/2021 14:33

Rio - A atriz Maira Cibele encena ao vivo, nesta terça-feira, para exibição no Sympla, de graça, a comédia "Confissões" no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, a partir das 19h. A apresentação de hoje contará com intérprete de Libras. O texto é de Anna Sant’Ana e direção de Anja Bittencourt. A peça ficará em cartaz todas as terças até o dia 30 de março.

"A peça trata com muito humor sobre temas reais e pertinentes, sobre a auto-estima feminina, as fragilidades de cada pessoa", destaca a atriz e produtora Maira Cibele. A trama de Confissões promete gargalhadas, com direito a bastante reflexão.



Serviço:



Confissões – Texto de Anna Sant’Ana. Dir. Anja Bittencourt. - Comédia. Com Maira Cibele. Horário: 19h.



Ingresso: Grátis – Retirar no site da Sympla



Classificação etária: 12 anos | Duração: 60 minutos