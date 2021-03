Websérie 'Falência' estreia no dia 25 de março no YouTube Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:27

Rio - A websérie "Falência" estreia no dia 25 de março, às 20h, no YouTube. Na trama, uma família decadente vê no período pandêmico a possibilidade de lucrar com o superfaturamento de equipamentos e segurança. Pai, mãe, filhos e a empregada da casa pensam apenas em sobreviver em meio ao caos e fazem de tudo para ganhar dinheiro.

“O humor salva. Já temos uma situação extremamente dramática e insistir no drama pode paralisar qualquer ação. O humor agrega e movimenta. Se formos produzir um trabalho com temas tão atuais, como os que tratamos na websérie, enfatizando o drama, talvez se torne algo insuportável para este momento. Os noticiários já estão aí para isso”, ressalta a atriz e produtora Joelma Di Paula.



SERVIÇO

Exibição: Youtube (canal Falência!) - https://www.youtube.com/channel/UCsLDZPdUWC5YZY9QoVvwdnA



Estreia: dia 25 de março, às 20h – exibição semanal – toda quinta-feira – 25/03 – 01/04 – 08/04 – 15/04 e 22/04