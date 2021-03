Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filho AFP

Publicado 23/03/2021 14:34 | Atualizado 23/03/2021 15:02

Rio - Harry e Meghan Markle confessaram que o casamento secreto revelado na entrevista bombástica com Oprah Winfrey não aconteceu. De acordo com o portal "The Daily Beats", um porta-voz da realeza informou que "o casal trocou votos pessoais alguns dias antes de seu casamento oficial/legal em 19 de maio”.



Como a troca de votos não se enquadra no casamento formal, a cerimônia que Meghan contou a Oprah não tem validade. Na entrevista, a atriz disse: "Sabe, três dias antes do nosso casamento, nós nos casamos. Ninguém sabe disso. Os votos que emolduramos em nossa sala são apenas nós dois em nosso quintal com o arcebispo de Canterbury".