Por iG

Publicado 23/03/2021 14:40 | Atualizado 23/03/2021 15:03

Orlando Morais, cantor e marido de Glória Pires , está internado em um hospital de Brasília para tratar a covid-19. Ele avisou nesta terça-feira que foi internado para ter cuidados mais delicados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

O músico de 59 anos anunciou no último dia 15 que havia se infectado com a doença. Hoje, está internado. "Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", disse em postagem no Instagram.