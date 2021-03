Ex-panicat Aricia Silva burla decreto e mostra suas curvas na praia

Rio - Apesar do decreto da Prefeitura do Rio que proíbe a permanência nas praias cariocas, a ex-panicat Aricia Silva e seu namorado resolveram curtir o dia nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. Feliz da vida, a panicat ainda acenou para o fotógrafo ao ver que estava sendo fotografada. De biquíni roxo, Aricia desfilou sua boa forma para as poucas pessoas que estavam no local.

