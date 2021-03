Jacira e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:22

Rio - Dona Jacira, mãe de Gilberto, participante do "BBB21", comentou a trajetória do economista durante uma participação no "Mais Você" desta terça-feira. Jacira garantiu que o filho está sendo verdadeiro e revelou que ficou surpresa ao saber que ele consome bebida alcoólica.



“Ele tá sendo ele mesmo, né? Aqui em casa, ele não era como ele é lá dentro. Gilberto, por exemplo, ele não bebia. Nunca vi meu filho beber. Tô vendo meu filho beber agora, no programa”, revelou.