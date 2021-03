Claudia Raia André Nicolau/Divulgação

O "Mais Você" desta terça-feira (23) contou com a participação de Claudia Raia. A atriz conversou com Ana Maria Braga sobre a carreira e relembrou a atuação em "Ti Ti Ti", que vai voltar ao ar no "Vale a Pena Ver de Novo". Claudia contracenou com Nicette Bruno nessa novela e contou uma vez que a veterana da televisão a ajudou.



Claudia disse que estava se separando de Edson Celulari durante as gravações da novela. "Estava tomando antidepressivo. Foi o único momento que eu tomei antidepressivo na minha vida. E com o remédio você não consegue acionar as emoções", disse.