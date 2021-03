Kanye West Reprodução

Publicado 23/03/2021 19:30

Rio - Assim como aconteceu com a ex-cunhada Kylie Jenner, Kanye West teve sua fortuna questionada pela Forbes. Segundo a revista, o rapper possui menos de um terço do que foi divulgado por ele.



O ex-marido de Kim Kardashian fechou um acordo esta semana do novo tênis da linha Yeezy com a Gap, no valor de US$ 970 milhões, o que faria o patrimônio líquido do músico soltar para US$ 6,6 bilhões. Em 2020, a revista estimou a fortuna do rapper em US$ 1 bilhão, mas ele contestou alegando que possuía US$ 3,3 bilhões.