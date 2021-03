Cantor foi acusado de ter cometido assédio sexual contra mulheres em bar Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 03:52 | Atualizado 24/03/2021 03:55

A imprensa da Coreia do Sul revelou nesta terça-feira (23) que as falsas acusações de assédio sexual contra o cantor Woojin, de 23 anos, ex-integrante do grupo Stray Kids, publicadas nas redes sociais em 2020, foram feitas por um brasileiro. O caso aconteceu em setembro do ano passado, quando surgiram alegações de que ele teria assediado mulheres em um bar.



De acordo com a imprensa local, uma investigação da Agência de Polícia Metropolitana de Seul verificou que as publicações anônimas no Twitter foram feitas por brasileiro que usou imagens de outra pessoa como se fossem do cantor. Na época das acusações, a agência 10x Entertainment, à frente da carreira do coreano, negou as acusações e chegou a apresentar provas de que o artista estava em casa no momento do suposto assédio.



Mesmo com a defesa, internautas desconfiaram das atitudes do cantor e da veracidade das provas. Em outubro de 2020, ele rescindiu seu contrato com a gravadora JYP Entertainment por “motivos pessoais”. Nesta semana, o artista falou pela primeira sobre as acusações, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.



“Aprendi que não é fácil esclarecer algo que não é verdade. Espero que ninguém seja mais prejudicado por comentaristas maliciosos”, disse ele na live. Ainda não se sabe a autoria ou a veracidade de outras acusações contra Woojin. Agora, ele se prepara para fazer sua estreia como cantor solo, em breve.