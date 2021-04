Mulheres Nascidas de um Nome Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 10:55

Rio - Após temporada de seis apresentações em março , "Mulheres Nascidas de um Nome" ganha sessão extra neste sábado, às 18 horas, pelo YouTube ( www.youtube.com/michellerajagebara ). Baseado no livro homônimo do argentino radicado em Portugal, Claudio Hochman, que contém cinquenta microcontos em prosa, todos a partir de um nome feminino e vinte e oito atrizes de onze países estão reunidas no espetáculo, que tem direção do premiado Claudio Torres Gonzaga e produção da atriz Michelle Raja Gebara, que também faz a assistência de direção.

fotogaleria

Publicidade

No espetáculo, atrizes do Brasil, Portugal, Espanha, Panamá, Peru, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Costa Rica e Bolívia, encenam trinta e três nomes que tendo como título nomes de mulher, não pretendem descrever uma única pessoa. Em cada um deles, o autor joga com o imaginário coletivo do nome. Os contos são apresentados em solo, duplas, trios ou em grupos, com todas as mulheres, além de cenas musicais com canções com nomes de mulheres, como Lígia, Malena, Sandra, Rosa, Magdalena, Maria Maria, dentre outras. Performances de dança e perna de pau também agregam diferentes linguagens ao espetáculo.