Rio - 28 atrizes de 11 países estão reunidas no espetáculo Mulheres Nascidas de um Nome, que chega no formato online, em seis apresentações, de 25 a 30 de março (5af a 3af), sempre às 18 horas, pelo YouTube ( www.youtube.com/michellerajagebara ). Baseado no livro homônimo do argentino radicado em Portugal, Claudio Hochman, que contém cinquenta micro contos em prosa, todos a partir de um nome feminino, a montagem tem direção do premiado Claudio Torres Gonzaga e produção da Raja Gebara Pictures. Após as apresentações, bate-papo com elenco e diretor pelo Sympla. , Abaixo, serviço completo e link com materiais e apresentação das atrizes.

No espetáculo, atrizes do Brasil, Portugal, Espanha, Panamá, Peru, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Costa Rica e Bolívia, encenam trinta e três nomes que tendo como título nomes de mulher, não pretendem descrever uma única pessoa. Em cada um deles, o autor joga com o imaginário coletivo do nome. Os contos são apresentados em solo, duplas, trios ou em grupos, com todas as mulheres, além de cenas musicais com canções com nomes de mulheres, como Lígia, Malena, Sandra, Rosa, Magdalena, Maria Maria, dentre outras. Performances de dança e perna de pau também agregam diferentes linguagens ao espetáculo.

"Que maravilha que, o que um escreve, atravesse o oceano e tome vida em outras bocas, em outros corpos, em outros olhares, em outras mulheres nascidas de outros nomes", reflete Claudio Hochman.



Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam Mulheres Nascidas de um Nome, com o elenco com de atrizes de várias etnias, bem como de inclusão social. São elas: Atrizes brasileiras: Angélica Rodrigues (Brasil/Atriz e intérprete de libras), Ana Terra Blanco, Catarina Saibro, Celisa Diuana, Cíntia Kawahara (Brasil/Nissei), Daruã Góes, Isabella Dionísio, Juliana Resende, Kizi Vaz, Maíra Kestenberg, Michelle Raja Gebara, Rafa Delgado (Brasil/Síndrome de Down), Rayza Noiá, Renata Di Carmo, Roberta Chaves, Sorys Vellozo. Amparo de Gata (Espanha), Andrea Lacassy (Uruguai), Andy Romero (Paraguai), Carolina Solano (Costa Rica), Gabriela Dias (Brasil/Venezuela), Hada Luz (Colombia/Brasil), Laise Leal (Portugal/Brasil), Marta Fernandes (Portugal), Martha, Nieto (Espanha), Mayra Padilla (Bolivia/indígena), Rosa García (Panamá/indígena), Vanessa Saba (Peru).

"Uma Marta me chamou pra dirigir uma peça em Portugal, lá conheci uma Adelaide Sofia que me chamou pra ver um espetáculo de muitas mulheres com muitos nomes. Na montagem brasileira conheci uma Michelle que me apresentou mais outros tantos nomes de mulheres latinas. De tantos nomes nasceu esse Mulheres Nascidas de um nome", a licença poética do diretor Claudio Torres Gonzaga.

Parte das vinte e nove artistas mulheres, são brasileiras que fizeram a montagem presencial em 2019. São atrizes brasileiras que moram fora do Brasil (Colômbia, Portugal), artistas estrangeiras que dominam o português (Uruguai, Portugal, Paraguai, Panamá, Bolívia e Espanha), além de duas cantoras indígenas, quatro artistas negras e uma atriz com Síndrome de Down.

Mulheres Nascidas de um Nome será encenado em português, com duas cenas em espanhol. A apresentação contará com intérprete de libras. Além de uma cena interpretada totalmente em libras, para que o público não entenda e "se coloque" no lugar do deficiente auditivo. Esta cena especificamente será a única que não terá nenhum recurso musical.

FICHA TÉCNICA | Mulheres Nascidas de um Nome



Elenco: Atrizes brasileiras: Angélica Rodrigues (Brasil/Atriz e intérprete de libras), Ana Terra Blanco, Catarina Saibro, Celisa Diuana, Cíntia Kawahara (Brasil/Nissei), Daruã Góes, Isabella Dionísio, Juliana Resende, Kizi Vaz, e Maíra Kestenberg, Michelle Raja Gebara, Rafa Delgado (Brasil/Síndrome de Down), Rayza Noiá, Renata Di Carmo, Roberta Chaves, Sorys Vellozo.

Amparo de Gata (Espanha)



Andrea Lacassy (Uruguai)

Andy Romero (Paraguai)

Carolina Solano (Costa Rica)

Gabriela Dias (Brasil/Venezuela)

Hada Luz (Colombia/Brasil)

Laise Leal (Portugal/Brasil)

Marta Fernandes (Portugal)

Martha Nieto (Espanha)

Mayra Padilla (Bolivia/indígena)

Rosa García (Panamá/indígena)

Vanessa Saba (Peru)

Autor/dramaturgia: Claudio Hochman

Direção: Claudio Torres Gonzaga

Assistente de Direção/Produção Executiva: Michelle Raja Gebara

Direção de Produção: Wagner Pacheco

Preparação Corporal: Ignacio Aldunate

Iluminação: Luiz Paulo Nenen

Cenário/Figurino: Nello Marrese

Preparação Vocal: Monica Karl

Trilha Sonora: Tomás Gonzaga

Operador de câmera/vídeo: Edith Barcelos

Design: Patrícia Fernandes

Assessoria de Imprensa: Silvana Cardoso E. Santo (Passarim Comunicação)/ Maria Inês Costa (MAIC Comunicação)

Comunicação virtual: Inove Mais Marketing Digital

Controller: Fernanda Barreto

Realização: Raja Gebara Pictures

Patrocínio: Retomada Cultural RJ – SECEC/RJ - Lei Aldir Blanc