Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:50

Rio - Thais Fersoza revelou que sofria com diástase abdominal, condição que provoca o afastamento dos músculos do abdômen e que geralmente acontece durante a gravidez. A atriz falou sobre o caso em seu canal do YouTube, explicando que a cirurgia ocorreu em 2018.



"Tive diástase abdominal, foi muito séria e me incomodava muito. Eu sentia dores e quase não podia fazer exercício físico. Conforme eu fazia abdominal, que eu ia para frente, ele ia abrindo e cada vez mais ia abrindo. Foi muito ruim para mim. No meu caso, eu precisei fazer cirurgia. Fiz a cirurgia no início de 2018. Foi muito importante para mim, mesmo", contou.