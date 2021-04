Mel Maia Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/04/2021 15:23 | Atualizado 14/04/2021 15:24

Rio - Mel Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o ódio que recebe de alguns internautas e como isso tem feito mal para sua saúde. A atriz explicou que não está no seu melhor momento e, que mesmo fazendo terapia, ainda não se sente bem quando vê seu nome nos assuntos mais comentados no Twitter por causa de algo negativo.



"Você não sabe 1% do que uma pessoa realmente passa. Não é tudo perfeito. Meu seguidor raiz sabe minha vibe e deve ter percebido que não estou nos meus melhores momentos. Estou no auge dos meus 16 anos, sentindo várias coisas diferentes e sentimentos estranhos. Nem estou postando muitos stories porque realmente não estou na vibe. Faço terapia e está tudo sob controle", disse.