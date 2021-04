Lia Clark e Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 17:56

Rio - Lia Clark e Pocah lançam o novo single colaborativo "Eu Viciei" nesta sexta-feira. A música já está disponível em todas as plataformas digitais, trazendo uma letra sensual e com batida 150bpm.



Com a produção da Hitmaker, esse é o primeiro lançamento de Pocah desde que entrou no "BBB21", além de marcar a volta de Lia para o cenário musical. “Gravei essa música e clipe com todo amor, para trazer um pouco de leveza e alegria aos meus fãs e ao público que me acompanha” , comentou Pocah antes de entrar no reality.