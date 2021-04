Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:48

Rio - Gretchen usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira para negar os comentários sobre sua barriga chapada. A cantora de 61 anos publicou uma foto e teve que responder se fez cirurgia plástica, mas garantiu que o corpo é fruto dos exercícios que costuma fazer diariamente.



"Aí está o segredo da barriga chapada. A intriga da oposição diz que é plástica. Mas plástica sem exercício não funciona", começou. Muita gente pediu para que eu mostrasse algumas coisas de abdominal que eu faço, porque teve gente que disse que minha barriga é plástica e não sei o que mais. E eu expliquei que faço 300 abdominais por dia. Não estou aqui com meus aparelhos, mas também faço abdominais em casa. Então, vou passar uma sequência do que faço para mostrar pra vocês que essa barriga não é de plástica, é de abdominal", completou.

fotogaleria

No último sábado, Gretchen publicou uma foto e não gostou dos comentários em relação a sua tatuagem no umbigo. "Como muita gente está preocupada com o meu umbigo, aí vai uma foto de close dele. Lindo. Um umbigo normal como o de todos, porém, com uma linda tatuagem. Assim, todos ficamos satisfeitos e documentados com essa foto incrível dele", escreveu."E, pra completar, o umbigo é meu, a tatuagem é minha, a barriga também. E, pra mim, está tudo lindo. Porque eu me amo do jeito que eu sou", completou.