Lorena Improta e Léo Santana estão grávidos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 15:57 | Atualizado 26/04/2021 15:59

Rio - Lore Improta encantou os seguidores ao mostrar a barriga de cinco meses de gestação. A dançarina gravou um vídeo explicando que não sabe o sexo do bebê por causa do lockdown que adiou o chá revelação marcado para abril.



"Muitas pessoas acham que a gente já sabe o sexo do neném. Não sabemos, gente. Eu juro pela minha família, pela minha mãe, pelo que vocês quiserem. Nem Leo e nem eu sabemos. Só as médicas é que sabem. 'Mas Lorena, como você está aguentando, se está entrando no quinto mês, eu já estaria louca'. Sim, minha gente, eu estou louca. Estou mesmo querendo saber se é um nenénzinho menino ou menina", começou.