Por O Dia

Publicado 26/04/2021 18:46

Rio - Andressa Suita parece animada para ter outro filho. A modelo de 33 anos tem cuidado do sobrinho recém-nascido nos últimos dias e brincou com os seguidores nas redes sociais sobre a vontade que "dá e passa" de ser mãe novamente.



"Quantas vezes minha mãe e minha irmã ficaram com meus filhos para eu poder trabalhar e viajar... agora estou aqui retribuindo. Estou amando. Bebezinho em casa é bom demais. O cheirinho, ai, que cheirinho bom... dá até vontade de ter outro. Passou. Ainda bem que passa rápido minha vontade. Vou curtir meu sobrinho mesmo", disse Suita.