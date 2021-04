Beyoncé, Michelle e Kelly Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 14:46 | Atualizado 30/04/2021 14:46

Rio - Kelly Rowland revelou mais detalhes do nascimento do segundo filho, Noah, que nasceu em janeiro deste ano. Em entrevista a "People", a cantora disse que Beyoncé e Michelle Williams estavam assistindo ao nascimento de Noah através de uma chamada de vídeo.



“Recebemos nossa família no Zoom”, diz a cantora. "Elas puderam ver Noah vindo ao mundo. Foi lindo", completou. Entre os convidados estavam Tina Knowles, mãe de Beyoncé, e a mãe do seu marido, Tim Weatherspoon.