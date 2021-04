Aline Riscado reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:40

Rio - Aline Riscado comentou sobre a cirurgia que precisou passar no início do mês após romper o ligamento cruzado anterior jogando altinha na praia. No Instagram, a atriz e dançarina explicou como está sendo o pós-operatório.



"Hoje faço quatro semanas de cirurgia de LCA! A perda da musculatura é inevitável, mas com foco e uma equipe de fisioterapeutas especializados, como os que estão comigo nesse processo do Instituto Innova Saúde, a evolução é rápida! Estou tão feliz com todo esse processo, amando ver meu corpo respondendo a cada estímulo, um dia de cada vez! Sou muito grata pela oportunidade de aprender com essa minha lesão, por conhecer tantas pessoas legais e me abrir para coisas que, quando minha perna estava 100%, eu não me permitia! Deus é muito perfeito mesmo! Vem quadríceps, seu lindo!", contou.