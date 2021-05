Xand Avião Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 22:03

Xand Avião passou por um transplante capilar e brincou com a nova aparência nas redes sociais. No Instagram, o cantor compartilhou alguns detalhes do processo. Em uma das imagens, Xand aparece careca.

fotogaleria

Publicidade

"Vocês já tiraram o cabelo pra lavar hoje? Fiquei até um Vocês já tiraram o cabelo pra lavar hoje? Fiquei até um carequinha exótico!", brincou na legenda.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xand Aviao (@xandaviao)