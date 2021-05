Luciano Camargo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 15:45

Rio - O cantor Luciano Camargo está levando a sério seu projeto solo de música gospel. O irmão de Zezé Di Camargo já lançou cinco singles e teve boa repercussão com as novas músicas. Em entrevista à revista "Quem", o cantor garante que não pretende mais fazer sucesso e sim louvar a Deus.



“Não tenho pretensão de fazer turnê, minha pretensão é cantar na igreja, louvar a Deus mesmo. Eu fiz isso pela primeira vez no último domingo de Páscoa, mas foi virtualmente por causa da pandemia. Mesmo assim, debutei”, afirmou.