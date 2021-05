Anitta Reprodução

Poderosa que fala, né? l! Anitta entrou para a Top 40 das rádios dos Estados Unidos com seu novo single, "Girl From Rio". De acordo com o site "Hits Daily Double", a faixa ficou em 40º lugar no ranking, tendo uma melhora desde a semana passada, quando estava em 51ª posição.



Segundo dados, a faixa foi tocada 676 vezes nas rádios de segmento Pop no país. Anitta está passando uma temporada em Miami para cumprir sua agenda profissional. Ela assumiu o namoro com o empresário bilionário Michael Chetrit.



"Acho que hoje tem muito mais essa coisa de empoderamento de todos os tipos de corpos, todos os tipos de beleza estão sendo valorizadas. É uma coisa que a gente tentou levar bastante para o clipe e para a letra. Eu falo sobre a energia e a vibe da mulher brasileira e carioca que é uma coisa que transcende tudo, essa é a diferença do estereótipo em relação à versão antiga da 'Garota de Ipanema'", disse Anitta sobre o single.