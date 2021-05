Jojo Todynho Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 22:03

Avisa que é ela! Jojo Todynho surgiu poderosa em seu Instagram, ao posar deslumbrante à bordo de um look praia sensual enquanto curte o dia de férias em Trancoso, na Bahia. Com os cabelos avermelhados, a funkeira optou por um maiô preto cavado, combinando e contrastando com as madeixas.

"Ótimo domingo para todos", escreveu ela na legenda da foto, publicada hoje (16), ao lado de um emoji de coração pulsante. Logo, fãs e admiradores lotaram a caixa de comentários da publicação com mensagens de carinho e muitos elogios, como: "Maravilhosa", "Gostosa", "Arrasou muito, deusa", "Nos representa muito bem", e "A Ariel ta diferente! Perfeita".