Por O Dia

Publicado 17/05/2021 11:52 | Atualizado 17/05/2021 11:59

Rio - A partir desta quarta-feira, o projeto social Gentilezinha lança uma série de apresentações teatrais online para o público infanto-juvenil. Patrocinada pelo MetrôRio, Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e apoiada pelo Instituto Invepar, a websérie “Gentilezinha Show” é gratuita e terá 15 episódios, com sete minutos de duração cada.

O trabalho aborda, de forma lúdica e divertida, temas educativos sobre cidadania, respeito, meio ambiente e, claro, gentileza. Inspirado no Profeta Gentileza, autor da frase “gentileza gera gentileza”, o protagonista Gentilezinha e seus amigos Luquinhas e Mabel ensinam práticas de boas maneiras, tão fundamentais para a convivência em sociedade e para a transformação do mundo em um lugar melhor.Os vídeos serão liberados sempre às quartas-feiras no canal do projeto no YouTube. Esta primeira etapa será totalmente online por conta da pandemia do coronavírus. A expectativa dos organizadores é de que, assim que possível, a próxima fase possa contar com apresentações presenciais, que serão levadas às escolas públicas e comunidades do entorno da concessionária MetrôRio.