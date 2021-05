Por O Dia

Publicado 17/05/2021 17:29

Kate Middleton foi vítima de bullying de "meninas malvadas" que frequentaram a mesma escola que a duquesa. A revelação foi feita pela biógrafa Katie Nicolls, durante entrevista ao jornal britânico "Daily Mirror".



Para o jornal, a fonte relatou que a juventude de Kate em um internato para meninas foi extremamente difícil. Nicolls conta que eram grandes as tensões entre as aulas e que várias delas acabavam com transtornos alimentares.

fotogaleria

“Todas elas queriam ser a melhor, a mais bonita e mais saudável. A Kate sofreu desde o começo”, relatou. Katie ainda contou que os problemas da esposa do príncipe William começaram quando ela entrou no internato, aos 13 anos, quando as outras alunas estavam no local desde os 11 anos. “E sendo ela mais magra e mais alta, ela chamava atenção pelos motivos errados. Ela era muito atacada por ser magrela e desajeitada. Havia muita competição e muita pressão. Todas eram muito cobradas e várias acabavam com desordens alimentares”, explicou. “Ela talvez tenha se sentido como um peixe fora d’água, infeliz e deslocada”, completou.Middleton é casada com William desde 2011. Os dois são pais dos príncipes George, Charlotte e Louis. No dia que William for coroado rei, Kate será rainha da Inglaterra.