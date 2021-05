Ryan Fischer Reprodução

25/05/2021

Rio - Ryan Fischer, passeador de cães de Lady Gaga, admitiu que está "sem propósito" na vida três meses após ser baleado enquanto andava com os cachorros da cantora em Los Angeles, na Califórnia. Nas redes sociais, Ryan fez um desabafo sobre seu estado emocional e explicou que está cansado de ser abordado por outras pessoas que querem saber mais sobre o acidente.



"É estranho ser conhecido por um trauma do qual ainda estou me curando. As pessoas querem estender a mão, compartilhar da minha dor por um momento e depois ir embora, deixando-me revivê-la novamente. Não é intencional; vem de uma bondade e um compaixão que são bem-vindas", refletiu Fischer. "O apoio e os votos de boa sorte de todos foram incríveis, e estou muito emocionado com todas as palavras e orações amáveis que recebo em meu caminho", continuou.