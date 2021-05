Flávia Alessandra Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:52 | Atualizado 25/05/2021 16:53

Flávia Alessandra encantou os fãs nesta terça-feira ao publicar uma foto nas redes sociais. Com um look cor nude, a atriz exibiu seu corpão numa foto, com direito a frase de Clarice Lispector na legenda.

“E ela não passava de uma mulher... inconstante e borboleta”, afirmou.



Nos comentários, os fãs elogiaram bastante a atriz. "Perfeita? Minha filha você elevou o significado dessa palavra não tem nem como descrever a sua beleza", escreveu um seguidor. "Musa inspiradora", declarou outra.

