Publicado 25/05/2021 20:01 | Atualizado 25/05/2021 20:02

Caetano Veloso recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus, nesta terça-feira. O cantor e compositor havia tomado a primeira dose do imunizante no dia 4 de março. Nas redes sociais, o artista publicou um vídeo do momento.

"Tomei a segunda dose! Vacinar-se sempre é o certo. Fique em casa se puder e se cuide! #EuMeCuido #CaetanoVeloso #VacinaParaTodos #VacinaSim #VacinaJá #VivaoSus", escreveu Caetano na legenda da publicação.







