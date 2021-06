Andressa Suita - Reprodução

Andressa SuitaReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:43

Rio - Andressa Suita resolveu usar as redes sociais para compartilhar com os seguidores as roupas dos filhos Gabriela e Samuel, do relacionamento com Gusttavo Lima. A influenciadora também falou sobre a possibilidade de aumentar a família.



"Sempre recebo mensagem perguntando se visto eles iguais. Não visto eles iguais porque acho bonito ou porque são gêmeos. Eu visto eles iguais, porque se eu coloco uma camisa preta no Gabriel e não colocar no Samuel, o choro é certo. Tem que ser a mesma roupa. Tudo o que o Gabriel faz, o Samuel quer fazer", explicou.