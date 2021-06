Kourtney Kardashian - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 14:33

Rio - A socialite Kourtney Kardashian, de 42 anos, surpreendeu os fãs e seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma foto mostrando um frasco com sangue do namorado, o músico Travis Barker. Na imagem, é possível ver o nome do artista e a data de nascimento.



Após a imagem ser compartilhada, seguidores comentaram o fato. “Será que ela está bebendo o sangue dele?”, perguntou um. Amanhã ela compartilha fotos das unhas do pé dele…”, brincou outro. “Nojentos”, reclamou uma terceira pessoa. “Essas pessoas são apenas doentes”, afirmou mais um.